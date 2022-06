Resztki roślinności, takie jak liście, gałęzie i inne ich fragmenty, mogą zostać efektywnie zagospodarowane w formie kompostownika. Kompost tworzy się w specjalnym pojemniku, gdzie powstaje pożyteczne i korzystne dla gleby podłoże.

Jaki kompostownik zakupić do ogrodu?

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rodzajów kompostowników, które różnią się od siebie nie tylko rozmiarem, ale także rodzajem materiału, z którego są wykonane. Najczęściej kompostowniki wykonywane są z drewna, metalu, plastiku czy drucianej siatki. Są one nie tylko praktyczne, pozwalając nam tworzyć kompost w jednym miejscu, ale także estetyczne – w ogrodzie prezentują się o wiele korzystniej niż luźne ułożone szczątki roślin. Wybierając kompostownik do ogrodu warto zdecydować się na taki, który jest zamykany od góry. Dzięki temu ograniczają one dostęp zwierzętom oraz chronią kompost przed naturalnym zwilżeniem spowodowanym opadami. Kompostowniki, do których dostęp jest także z boku, pozwalają na wygodne wyjmowanie kompostu. Optymalna wielkość kompostownika to 120 centymetrów wysokości i 150 centymetrów szerokości- zapewnia ona swobodny przepływ powietrza.

Jak i z czego stworzyć kompostownik?

Kompost tworzy się z suchych liści, zeschniętych pędów roślin, resztek warzyw czy z mułu wydobytego z oczka wodnego. Proces powstawania kompostu zajmuje do kilku miesięcy. Resztki roślin układamy w warstwy w specjalnie przeznaczonym do tego pojemniku, pomiędzy którymi znajdować się powinna warstwa kredy lub dolomitu. Do tego naturalnego nawozu warto dodać nieco azotu. W czasie procesu kompostowania należy nadzorować temperaturę oraz poziom wilgotności, a także zapewnić swobodny dostęp powietrza do środka. Produkcja kompostu odbywa się najlepiej właśnie w kompostowniku, który zapewnia odpowiednie napowietrzenie oraz izolację termiczną. Pozwala on na otrzymanie kompostu nawet kilka razu do roku.

Jak sprawić, że kompostownik będzie działał szybko i efektywnie?

Choć proces tworzenia kompostu to działanie sił natury, każdy z nas ma wpływ na to, aby je wspomóc i przyspieszyć. Po pierwsze, stały dostęp wody oraz powietrza są kluczowe. Odpowiedni poziom wilgotności oraz napowietrzenia odgrywają w tym procesie najważniejszą rolę. Ważne jest także miejsce, w którym umieścimy kompostownik. Powinno być ono ciepłe, dobrze nasłonecznione i znajdować się nieco na uboczu, gdzie nie będzie psuło estetyki ogrodu. Kompostownik nie powinien stać na kostce czy betonie – najlepiej, aby znajdował się na glebie.