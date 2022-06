Kolory ścian

Tym, co w głównej mierze wpływa na charakter naszych wnętrz, jest kolor ich ścian. Dobranie odpowiedniej barwy zależy od wielu czynników- stylu, w jakim poszczególne pomieszczenia zostały zaaranżowane, ich wielkości, dostępu naturalnego światła, ilości i rodzaju mebli czy dodatków. Niektórzy jako pierwszy wybierają kolor ścian i następnie do niego dopasowują odcienie i rodzaj elementów wyposażenia. Dla innych z kolei ściany stanowić mają jedynie tło dla właściwej aranżacji, dlatego kwestia ich kolorystyki jest nieco drugorzędna.

W marketach budowlanych dostępne są farby w niemal każdym kolorze- dokonanie odpowiedniego wyboru jest zatem często kwestią niezwykle trudną. Kupując farbę w odpowiednim kolorze należy wziąć pod uwagę kilka niezwykle istotnych czynników- czy kontrastować będzie on z odcieniem mebli i dodatków, czy też znajdzie się z nimi w idealnej harmonii? Czy jej barwa będzie pobudzać, czy też uspokajać? Czy będzie to kolor ciemny, czy też jasny? Jest wiele kwestii do rozstrzygnięcia przed rozpoczęciem malowania.

Jak wybrać kolor ścian do wnętrz?

Każdy z kolorów odznacza się inną charakterystyką, wpływając na nas w zróżnicowany sposób i wyzwalając w nas różne emocje. Przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnej farby warto zapoznać się z psychologią kolorów- wyjaśniającą, co symbolizują poszczególne kolory i jak oddziaływać mogą na ludzki umysł. Zapoznajcie się z zestawieniem najpopularniejszych kolorów i jaki mają na nas wpływ.

Biel symbolizuje czystość i niewinność, jest kolorem przynoszącym spokój i ukojenie. Jest to barwa neutralna, stanowiąca doskonałe tło dla jakiejkolwiek aranżacji. Dobrze komponuje się także z innymi kolorami. Białe ściany są w stanie optycznie powiększyć wnętrze i odbijać światło.

Beż jest kolorem, symbolizującym stabilność i niezawodność. Może także pozytywnie wpływać na nasz apetyt. Należy do barw stonowanych, działając na ludzki umysł relaksująco. Bez występuje w różnych odcieniach, które w zróżnicowany sposób komponują się z innymi kolorami.

Czerwień ma działanie pobudzające, dlatego polecana jest osobom, zmagającym się z problemem braku motywacji i zmęczenia. Nie zaleca się tego koloru z kolei we wnętrzach, zamieszanych przez osoby zestresowane i o wysokim ciśnieniu. Ściany w kolorze czerwonym nie są dobrym pomysłem w domowych biurach, gabinetach czy pokojach nastolatków, gdzie trzeba uczyć się i pracować w skupieniu, gdyż kolor ten dekoncentruje.

Kolor fioletowy świetnie sprawdzi się w pomieszczeniach, gdzie wymagana jest uwaga i koncentracja. Korzystanie wpływa na pracę naszego mózgu, a dodatkowo stymuluje układ nerwowy. Fiolet wspomaga procesy kreatywne i ożywia wyobraźnię. Kolor ten o głębokim odcieniu jest symbolem bogactwa.

Niebieski to kolor, który w różny sposób oddziałuje na człowieka- wszystko zależy od jego odcienia. Te jaśniejsze są w stanie optycznie powiększyć przestrzeń, a także pozytywnie wpłynąć na nasz nastrój. Działają wyciszająco i uspokajająco. Ciemny niebieski z kolei to symbol siły i władzy. Zieleń to kolor, który wywołuje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Potrafi odprężyć i zrelaksować. Świetnie sprawdzi się w sypialni czy w salonie. Zieleń jest także kolorem nadziei, który jest w stanie każdemu poprawić humor.

Żółty jest kolorem radosnym, który pobudza, stymuluje prace mózgu, dlatego świetnie sprawdzi się w pokojach dla nastolatków czy domowych gabinetach. Jest w stanie rozjaśni nawet najmniejsze, najciemniejsze pomieszczenie.

Jakie kolory ścian wybrać do małych pomieszczeń?

Odpowiedni kolor ścian jest w stanie zdziałać cuda w naszych wnętrzach. Zwłaszcza, gdy pomieszczenie, którego aranżacji się podejmujemy, jest niewielkie. W małych wnętrzach najlepiej sprawdzą się odcienie jasne i neutralne. Zdecydowanym faworytem projektantów wnętrz jest biel- kolor ten optycznie powiększa przestrzeń, a także odbija naturalne i sztuczne światło. Efekt optycznego powiększenia wnętrza osiągniemy, gdy do jasnych ścian dobierzemy jeszcze jaśniejszy materiał na podłogę. Jeżeli biel wydaje nam się zbyt monotonna i nudna, warto postawić na inne odcienie- beż, jasny kolor szary czy barwy pastelowe. W małym pomieszczeniu można pozwolić sobie na pomalowanie jednej ze ścian farbą w kolorze bardziej wyrazistym- doda to wnętrzu głębi i dodatkowego wymiaru.

Niektóre pomieszczenia, takie jak korytarz czy przedpokój, są długie i wąskie. Wtedy lepiej jest zdecydować się na kolor ciemniejszy, bardziej nasycony. Warto pomalować nim ścianę krótszą, co pomoże nam w osiągnięciu poprawnych proporcji w pomieszczeniu. Niski pokój z kolei optycznie powiększymy, decydując się na jasny sufit, ale ciemniejsze ściany.

Ogromną rolę w doborze kolorów ścian do małych pomieszczeń odgrywa oświetlenie. Najpierw przeanalizujmy układ i ilość okien oraz stopień, w którym naturalne światło wpada do wnętrza. Gdy pomieszczenie jest małe, ale ma zagwarantowany stały dostęp naturalnego światła, nie tylko biel będzie świetnym rozwiązaniem. Dobrze sprawdzą się także chłodniejsze odcienie, takie jak chociażby błękit. Inną kwestią jest oświetlenie sztuczne. Rodzaj światła, jego intensywność i kierunek padania promienia są w stanie zupełnie zmienić odcień wybranego przez nas koloru ścian. Wybierając farbę w markecie budowlanym warto zatem mieć na uwadze to, jak kolor ten zachowa się w naszym konkretnym wnętrzu. Dobrym sposobne jest pomalowanie niewielkich fragmentów ścian próbkami różnych odcieni tego samego koloru, aby sprawdzić, który najlepiej zaprezentuje się w danym pomieszczeniu.

Skąd czerpać pomysły na to, jak pomalować ściany w domu czy mieszkaniu?

Często ilość dostępnych na rynku farb w tysiącach odcieni sprawia, że dokonanie właściwego wyboru graniczy niemal z niemożliwością. Spoglądając na półki w marketach budowlanych przepełnione puszkami z różnorodnymi rodzajami farb, czujemy się przytłoczeni i zagubieni. Najlepiej jest już przed wybraniem się do sklepu zapoznać się z dostępnymi odcieniami. W Internecie znaleźć można katalogi ze zdjęciami zrealizowanych już projektów różnego rodzaju wnętrz. homify jest jednym z tych źródeł- bogactwo naszej bazy danych zadowoli nawet tych najbardziej wymagających. Profesjonaliści, którzy są zarejestrowani na naszej platformie, codziennie dodają nowe zdjęcia wykonanych już przez siebie projektów. Są one doskonałym przykładem na to, jak poszczególne kolory ścian współgrają z konkretnymi elementami wyposażenia oraz jak można łączyć zróżnicowane odcienie.