Sypialnia to pomieszczenie, które ma przede wszystkim pełnić rolę miejsca do odpoczynku i relaksu. Jego aranżacja nie powinna zatem zakłócać błogiego snu, a raczej sprzyjać wyciszeniu. Nie każdemu jednak do gustu przypadają całkowicie białe sypialnie – jeżeli chcecie wprowadzić nieco kolorów do tego pomieszczenia, dowiedzcie się, które najlepiej będą pasować.

Jaki kolor do sypialni wybrać?

Wybór koloru do sypialni zależy przede wszystkim od jej wielkości – w małych sypialniach najlepiej sprawdzą się jasne odcienie, które optycznie powiększą to wnętrze. Warto mieć także na uwadze to, że farby jasne o efekcie połysku odbijać będą światło, a z kolei te matowe i ciemniejsze będą je pochłaniać. Na rynku dostępnych jest mnóstwo rodzajów farb, a paleta kolorów jest niezwykle bogata. Wybierając odpowiedni odcień należy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie dotyczące naszych osobistych preferencji oraz efektu, jaki w sypialni chcemy osiągnąć. Dla większości z nas kolory ścian w sypialni mają działać rozluźniająco i wyciszająco – unikamy raczej barw krzykliwych i wyrazistych. Innym istotnym elementem aranżacji sypialni i wyboru jej kolorystyki jest dopasowanie jej do elementów wyposażenia. Nie każdy kolor współgrać będzie z materiałem, odcieniem i stylem mebli i dodatków. Sypialnia powinna być pomieszczeniem zaaranżowanym spójnie i harmonijnie, dlatego konsekwencja kolorystyczna jest bardzo ważna.

Jakie są najmodniejsze kolory do sypialni?

Aranżacja sypialni, tak jak i innych pomieszczeń w domu czy mieszkaniu, podlega często zmieniającym się trendom. Jednym z najmodniejszych kolorów w ostatnim czasie jest fiolet. Wprowadza on tajemniczą, romantyczną atmosferę do sypialni i czynią ja bardziej luksusową, a także zmysłową. Świetnie komponuje się z bielą, czernią oraz różnymi odcieniami szarości. Innym stylowym rozwiązaniem jest pastelowy błękit, który potęguje wrażenie jasności i przestronności. W połączeniu z bielą prezentuje się szczególnie korzystnie. We wnętrzach nowoczesnych świetnie sprawdzi się kolor szary, który jest dostatecznie neutralny, aby nie zakłócać stonowanej aranżacji, ale niezwykle modny i elegancki.

Kolory w sypialni – skąd czerpać inspiracje?

Jeżeli szukacie pomysłów na kolory do sypialni, dobrze trafiliście! Na homify znajdziecie bogaty katalog zdjęć sypialni zaaranżowanych w różnych stylach, o zróżnicowanej kolorystyce ścian i mebli. Pośród tysiąca zdjęć z pewnością znajdziecie to, prezentujące sypialnię Waszych marzeń. Będziecie mieli także okazję zapoznać się z najnowszymi trendami jeżeli chodzi o kolorystykę sypialni i zobaczycie, jakie odcienie się ze sobą komponują, dając przyjemny wizualnie efekt.