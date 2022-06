10 pięknych białych kuchni

Jeśli chodzi o aranżacje w stylu nowoczesnym, to nie może w naszym zestawieniu zabraknąć kuchni z wyspą. Wyspy cenione są ze względu na swoje praktyczne zastosowanie, sprawiają, że użytkowanie kuchni staje się przyjemniejsze. Gwarantują dodatkowe miejsce do przechowywania i przygotowywania posiłków. Mogą także pełnić funkcje estetyczne. Powyższa biała wyspa jest wizualnym centrum kuchni, doskonale podkreśla symetrię wprowadzoną do tego projektu.