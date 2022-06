Najlepszy dom marzeń na wakacje

W dzisiejszym cyklu homify 360 mamy zamiar pokazać Wam piękną i pełną uroku posiadłość zaaranżowaną w stylu rustykalnym. Dom powstał według indywidualnej wizji właściciela, natomiast w jego urzeczywistnieniu pomogła mu architekt, Bianka Mugnatto. Głównym celem było stworzenie spójnej i zintegrowanej ze środowiskiem naturalnym konstrukcji oraz fasady, tak by natura wkraczała do wewnątrz budynku. Piaskowy odcień elewacji, drewno, kamień naturalny to elementy, z których powstał ten wyjątkowy i bajeczny budynek. Jeśli jesteście ciekawi jak prezentuje się od środka, to zapraszamy do zwiedzania!