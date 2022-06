Aranżacja wnętrz w zgodzie z naturą

Po wystroju tego pokoju zgadnąć można, iż należy on do nastolatka, który lubi spędzać swój wolny czas na zewnątrz. Fototapeta, zajmująca jedną ze ścian, może być zdjęciem z poprzednich wakacji, pokazując pasję nastolatka do jazdy na nartach wodnych. Ten sam, silnie spersonalizowany, koncept można zastosować do każdego pomieszczenia w domu, co będzie ciągle przypominać o dobrych czasach. Taka tapeta w pokoju dziecięcym zachęca do przebywania na dworze, na łonie natury, z innymi dziećmi z podwórka- takie właśnie powinno być dzieciństwo, radosne, beztroskie, spędzone na świeżym powietrzu, a nie przed ekranem komputera.

