6 wspaniałych polskich domów parterowych

W dzisiejszych czasach, coraz bardziej popularne stają się domy parterowe. Nic w tym dziwnego ponieważ taka bryła budynku daje gwarancję integracji z naturą na zewnątrz. Latem ogród może wpływać do wnętrza, zimą – jest na wyciągnięcie ręki. Takiemu domowi łatwiej zrosnąć się z krajobrazem, który odwdzięczy się oprawą, tłem i poczuciem bezpieczeństwa.

Czy to oznacza, że dom zbudowany na jednym poziomie jest nudny? Nie ma w nim przestrzeni? Nic bardziej mylnego! Brak schodów to również oszczędność miejsca. Planując wielkość domu, odzyskujemy do własnej dyspozycji powierzchnię, którą zajmują. Umieszczenie wszystkich pomieszczeń na jednej kondygnacji nie oznacza, że w domu i wokół niego ma być zupełnie płasko – różnice wysokości sufitów,pojedyncze stopnie zmieniające perspektywę patrzenia na dane pomieszczenie – to często wybierane przez architektów zabiegi, które sprawiają, że na wnętrze można spojrzeć z innej perspektywy.

Zobaczcie wyjątkowe projekty parterowych domów, stworzone przez polskie zespoły architektoniczne. Mamy dla Was 6 intrygujących propozycji.