Spektakularny dom jednorodzinny!

Salon to miejsce, które zdecydowanie sprzyja wypoczynkowi w gronie rodziny i przyjaciół. Duża wygodna sofa oraz fotele są gwarantem tego, że każdy zregeneruje w tym miejscu swoje siły. Kremowy kolor wypoczynku idealnie komponuje się z ciemniejszym odcieniem drewna z którego został zbudowany stolik kawowy oraz meble. Całość dopełnia elegancki kominek. Nasi eksperci chcieli stworzyć przestrzeń o przytulnym i ciepłym klimacie. Nie ma wątpliwości co do tego, że udało im się to w stu procentach.