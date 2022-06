Jak urządzić pokój dla dziecka? Garść porad i inspiracji!

Pokój będzie pięknie wyglądał i dawał dużo radości, gdy znajdą się w nim jakieś ciekawe rozwiązania. Drabinka zrobiona na styl piratów, ogromne pufy, które tworzą uroczy kącik do odpoczynku przy ścianie kolankowej. Nowoczesne formy półek oraz stonowane, ale ciepłe kolory. Całość powoduje, że dziecko pokocha to małe pomieszczenie i poczuje się w nim swobodnie. Odnajdzie miejsce na każdą ze swoich aktywności. I o to dokładnie chodzi. My – dorośli mogliśmy gdzieś zatracić wyczucie tego, co jest dla dziecka ważne, podążając swoimi własnymi, utartymi i już dorosłymi ścieżkami. Warto więc spytać swoją pociechę o to, co ją uszczęśliwia i zastanowić się nad tym jak możemy to przełożyć na wygląd i aranżację wnętrza.

Projekt wnętrza - COI PRACOWNIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ.