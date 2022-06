Dom pełen kontrastów!

Salon został otwarty na kuchnię i jadalnię, co nadaje wnętrzom domu loftowego charakteru. Co więcej, taki zabieg jest świetny, by zwiększyć ogólną przestrzeń i sprawić, by była ona harmonijna. Projektanci zdecydowali się na duży stół z drewnianym blatem na prostych, stalowych nogach, dzięki czemu jest on niezwykle minimalistyczny. Dodając do niego designerskie krzesła w czarnym kolorze architekci zintegrowali strefę jadalni z salonem. Zwróćcie uwagę na unikatowe, nisko zawieszone oświetlenie – proste lampy bez kloszy idealnie wpisują się w najnowsze trendy nowoczesnego wyposażenia wnętrz i, co więcej, fantastycznie rozświetlają przestrzeń!