Wyjątkowe wanny

Na tym zdjęciu widzimy zupełne przeciwieństwo wanny w stylu vintage- bardziej nowocześnie chyba być już nie może! Nie tylko kolor, ale także kształt i materiał sprawiają, że wanna ta wygląda nie tylko modernistycznie, ale nawet futurystycznie. Połyskliwa czerń nie jest zdecydowanie kolorem, który wybieramy powszechnie do wystroju naszych łazienek. A jednak w tym przypadku działa on niezwykle korzystnie, nadając temu pomieszczeniu wyrafinowany i elegancki charakter. Materiał, z którego wykonane tę wannę, to węgiel, co oznacza, iż jest ona niezwykle trwała i solidna, ale także niesamowicie lekka- waży tylko 14 kilogramów, sprawiając, że można ją łatwo przenosić w dowolne miejsce w łazience.