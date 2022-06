10 kolorów na nadzwyczajne fasady

Na pewno już nie raz spotkaliście się ze stwierdzeniem, że fasada domu jest wizytówką jego mieszkańców. Decydując się na dekoracje, chyba najważniejszą decyzją do podjęcia będzie wybór odpowiedniego dla nas koloru. Jeśli marzycie o gniazdku, z którego na ulicę emanować będzie współczesny szyk, to ten Katalog Inspiracji jest właśnie dla Was!

Nasza pierwsza rada jest prosta: kolor fasady powinien się nam po prostu podobać. Być może architekt zasugeruje odważną barwę, do której nie jesteśmy przekonani, albo wręcz przeciwnie: wyda się nam zbyt zachowawcza. Zamknijmy oczy i wyobraźmy sobie nasz wymarzony dom… Jakie kolory widzimy? Wciąż nie jest to jasne? Bez obaw, oto wybór 10 kolorów na współczesne fasady!