9 najciekawszych projektów domów bliźniaczych!

Któż nie marzy o domu z widokiem na jezioro. Taki dom bliźniaczy to forma raczej letniskowa. Jeżeli zatem planujemy wynajmować nasz dom letnikom, warto zastanowić się nad takim projektem. Nie wykluczone jest oczywiście posiadanie takiego domu bliźniaczego na własny użytek. Wtedy warto zadbać o sympatycznych sąsiadów gdyż będziemy z nimi dzielić dostęp do brzegu oraz ogródek. By każdy miał widok na jezioro, dom bliźniaczy został zaprojektowany z przemyślanymi balkonami. Jeżeli znajdziemy kompana do wspólnych marzeń możemy zastanowić się nad domem bliźniaczym lub zaplanować taką inwestycję indywidualnie. Chętnych na wakacyjny wynajem na pewno nie zabraknie.