10 wskazówek dla nowoczesnych domów dwupiętrowych

Styl nowoczesny, tudzież współczesny charakteryzuje się niekonwencjonalnym i niestandardowym podejściem do architektury czy aranżacji wnętrz. Jeszcze parę lat temu brak okien od frontu byłby czymś nie do pomyślenia, natomiast dziś to znak rozpoznawczy współczesnej architektury. Dzięki wąskim otworom okiennym zachowana jest prywatność gospodarzy, a także dostarczamy naturalne światło do wnętrza budynku. Coraz częściej, w celu doświetlenia tych przestrzeni stosuje się świetliki dachowe, które prezentują się nowocześnie i są funkcjonalne.