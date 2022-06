Nowowczesna rezydencja dla nowoczesnej rodziny

Powierzchnia pokoju dziennego to ponad 60 m², dodatkowo ma on wysoki sufit, co robi piorunujące wrażenie. Otwarta przestrzeń sprawia, że cały obszar jest bardzo wygodny i zdaje się być jeszcze większy niż w rzeczywistości. Z salonu można wyjść na ogromy reprezentacyjny taras wychodzący na ogród. Zwieńczeniem całej aranżacji jest okazały żyrandol, który zawisnął nad strefą wypoczynku.

Nadal zastanawiacie się, jak jeszcze urządzić salon w nowoczesnym stylu?