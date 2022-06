Rustykalny dworek o alpejskim uroku

Zanim wejdziemy do domu, przyjrzyjmy się bliżej fasadzie wokół strefy wejściowej. Zostało tu użyte wiele tradycyjnych elementów, które nawiązują do stylu, jak i regionu. Naturalny kamień oraz dekoracje od miejscowych rzemieślników podkreślają całą aranżację. Pomimo tego można zauważyć nawiązanie do nowoczesnej architektury i podejścia do aranżacji wnętrz – wystarczy spojrzeć na linie i kształty drzwi oraz okien, które zupełnie nie przypominają górskiej architektury.