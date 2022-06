PRZED I PO: fantastyczny remont

To, co kiedyś było wąskim, ciemnym i mało ciekawym korytarzem, stało się przestrzenią w pełni wykorzystaną – od podłogi po sufit. Szeroka szafa wykonana na zamówienie zajmuje jedną ze ścian korytarza, a jej biały kolor sprawia, że mimo swych gabarytów, szafa nie wydaje się toporna. Wydaje się, jakby naturalnie przynależała ona do ściany. Mamy również nowego protagonistę przestrzeni – parkiet. To się nazywa wspaniała metamorfoza!