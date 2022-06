7 trików na sprzątanie, które odmienią Twoje życie!

Przede wszystkim jeśli chcemy pozbyć się kurzu z domu, to otwórzmy na oścież okna, przez które będzie wlatywać świeże powietrze i wymieniać się z tym pełnym kurzu i odchodów roztoczy. Następnie sięgnijmy po szmatkę na mokro, możemy do tego użyć specjalnego spreyu do mebli i przetrzeć na sucho lub delikatnie wilgotną ścierką przetrzeć kurz a dopiero po tym – na mokro. W innym przypadku tylko wzbijemy kurz w powietrze i wcale się go nie pozbędziemy. Biorąc odkurzacz do ręki powinniśmy pamiętać o tym, żeby worek był pusty, a najlepiej, jeśli użyjemy takiego, który dodatkowo nawilża powierzchnię, aby wchłonąć kurz zamiast go podrywać do góry.