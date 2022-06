10 domów godnych pozazdroszczenia

Coraz częściej decydujemy się na wielkoformatowe okna, które pozwolą nam nacieszyć się jak największą ilością promieni słonecznych. Duże przeszklenia to wyjątkowo modny trend, który pozwala nam na

maksymalne doświetlenie domu. Często takie wielkoformatowe okna zajmują powierzchnię od podłogi aż po sufit, co daje niesamowity efekt. Jeżeli możemy sobie pozwolić na zastąpienie ścian ich szklanymi odpowiednikami, a do tego mamy na tyle szczęścia, że właśnie te okna są po południowej stronie domu – to możemy być pewni, że wnętrze będzie wyjątkowo doświetlone. Takie rozwiązanie sprawdza się w domach jednorodzinnych, najlepiej z ogrodem tuż za szybą – dzięki temu czujemy bliskość uspokajającej natury.