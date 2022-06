Metal w aranżacji kuchni

Poza wyjątkowo dramatycznym efektem połyskliwości, wykorzystanie metali w projekcie kuchni niesie za sobą inne praktyczne korzyści. Zalety noży ze stali nierdzewnej są szeroko znane, jednak pozytywy płynące ze stalowego blatu są często niedoceniane. Stal nierdzewna to stop żelaza, niklu i chromu. Jak sama nazwa wskazuje, materiał ten jest nierdzewny, czyli także wodoodporny, co znaczy, że idealnie nadaje się do kuchni, gdzie zazwyczaj znajduje się dużo wody i innych płynów. Dodatkowo, stal nierdzewna nie wymaga sporych nakładów, żeby utrzymać ją czystą, sterylną i błyszczącą, co gwarantuje bezpieczne i higieniczne przygotowywanie potraw. Stalowe blaty pozwalają na to, aby zintegrować je ze zlewem, co pozwala uniknąć kłopotliwych wycieków wody i ułatwia jej usuwanie. Pasują one do niemal każdego stylu kuchni i są szeroko wykorzystywane w jej aranżacjach. Jeszcze jednak zaleta- nie obawiaj się postawić gorącej patelni na stalowym blacie- jest on zupełnie odporny na ciepło!