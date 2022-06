Kolorowe tapety do każdego typu wnętrz!

Bardzo mocna, wyrazista, ekstrawagancka tapeta, która w tym przypadku zestawiona została w tradycyjnymi, ciemnobrązowymi meblami. Efekt, który powstał dzięki takiemu połączeniu prezentuje się dosyć klasycznie, a wszystko za sprawą komody. Wyobraźmy sobie, że zamiast tej antycznej komody wstawiamy srebrzystą, tej samej wielkości komodę w stylu glamour. Jak zmieniłoby się nasze wnętrze? Diametralnie! Pokój zyskałby niebanalnego wyglądu, co więcej można by go przeznaczyć zarówno dla kogoś młodego jak i osoby starszej, dojrzałej, która nie boi się eksperymentować. Lubi odrobinę szaleństwa w swych codziennych przestrzeniach. Co mi się jeszcze podoba, a zarazem wprowadza świeżego powiewu do tej tradycyjnej aranżacji to puste ramki na ścianie. Kolorowa tapeta w kwiaty znakomicie pasuje do tego typu rozwiązania.