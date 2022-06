TOP 10 wspaniałych pomysłów dla niezwykłych domów

Fasada w wyrazistym oraz intensywnym kolorze to dosyć ryzykowne posunięcie, jednak jeśli nie obawiacie się faux pas i jesteście zdecydowani na wybrany przez Was odcień to polecamy Wam zestawić go z naturalnym akcentem, czy to stonowany kolor czy drewniany akcent, z pewnością tego typu element nieco wyciszy krzykliwą całość i stworzy bardzo ciekawą kompozycję!