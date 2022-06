Dom, w którym dobry design idzie w parze z naturą

Na wielu obszarach domu zdecydowano się na przeszklone ściany, dzięki czemu zieleń okolicy swobodnie wdziera się do środka. To właśnie za ich sprawą we wnętrzu jest także jasno i świeżo. Pomieszczenia domu wykończono naturalnym drewnem, a w wielu miejscach stworzono specjalne obszary, pełniące role wewnętrznych ogródków.