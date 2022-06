Taras i patio: 6 wspaniałych przykładów, które motywują do upiększenia własnego

Taras lub patio może stanowić wspaniałe miejsce odpoczynku wśród pachnących kwiatów i bujnej zieleni. Możemy go również urządzić w sposób nowoczesny skupiając się wyłącznie na wygodnym wyposażeniu. Popołudnia spędzone na tarasie, czy też na patio, z ciepłymi promieniami słonecznymi na twarzy to ten moment na który warto czekać przez cały dzień w pracy, niezależnie do tego, jak bardzo byłby stresujący. Przygotowaliśmy kilka pomysłów na to, jak możecie osłonić taras przed deszczem i skryć się przed słońcem – a więc będziecie mogli używać go przez cały rok! Przedstawiamy kilka świetnie zaaranżowanych przestrzeni z pergolą, które z pewnością przypadną Wam do gustu!