12 ultranowoczesnych przedpokojów!

Będziemy to powtarzać tu często - nowoczesne przedpokoje to minimalizm, przestronność i proste formy. Możemy zatem sprowadzić nowoczesne przedpokoje to gładkich płaszczyzn, pozbywając je jakiegokolwiek wyposażenia. To, co w aranżacji powyżej gra we wnętrzu to kolory i materiały płaszczyzn. Drewno, beton oraz metaliczny kolor drzwi. Przemawianie formami i fakturami jest charakterystyczne dla minimalistycznych stylistyk, ale też pokazuje kunszt aranżacji, gdzie nic nie jest powiedziane dosłownie. Nowoczesne przedpokoje to również myślenie o szczegółach, które składają się na całość i które tą całość określają. Dlatego nie mniej ważne w aranżacji wnętrz są drzwi. Drzwi również podlegają stylistycznym zabiegom mającym je dopasować do charakteru pomieszczenia. Nie wolno zatem o nich zapominać przy okazji swoich własnych remontów i projektów.