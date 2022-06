Dom parterowy jak z bajki!

Pomieszczenie to zaaranżowano w sposób nowoczesny i praktyczny. Na jego środku znajduje się duża, wolna przestrzeń, którą wykorzystano po części na stworzenie miejsca do siedzenia. Dzięki tak dużej powierzchni, po kuchni tej można się swobodnie poruszać, sprzyja ona także lepszej pracy przy przygotowywaniu potraw. Biała, nowoczesna zabudowa kuchenna o gładkich frontach nie przytłacza przestrzeni, gwarantując jednocześnie mnóstwo miejsca do przechowywania. Jedną ze ścian wyłożono drewnianą okładziną, co czyni wnętrze o wiele przytulniejszym- prawdziwe serce domu!