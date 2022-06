Niesamowity dom przyszłości

Na homify prezentujemy Wam różnorodne projekty: wiekowe wille, które otrzymują nowe życie, stare budynki gospodarcze świecące nowym blaskiem, ekonomiczne lecz stylowe dom jednorodzinne, mieszkania urządzone z pomysłem… W dzisiejszym Katalogu Inspiracji pokażemy natomiast rezydencję przyszłości! Futurystyczna estetyka budynku biura architektury Project A01 Architects z pewnością zaintryguje niejednego z naszych czytelników. Mamy do czynienia z piękną, ale i potężną konstrukcją. Jej wymiary to 126,10 m² piwnicy, 147,50 m² parteru oraz 49,80 m² na piętrze, co daje w sumie niebagatelne 356,40 m² przestrzeni mieszkalnej!

Wybierzcie się z nami w podróż do Austrii…