Nowoczesny dom jednorodzinny

Kuchnia została urządzona w nowoczesnym, minimalistycznym stylu, z błyszczącym wykończeniem i powierzchniach w czerwonym i czarnym kolorze. Jest to nawiązanie do aranżacji całego domu w którym możemy znaleźć właśnie te kolory – mogliśmy to zauważyć na zdjęciu wyżej. Kontrast białych ścian, podłóg i sufitów z intensywną czerwienią sprawia, że jest to miejsce pełne energii i aż zachęca do spędzania w nim czasu.