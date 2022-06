Kargul podejdź no do płota – 6 idealnych polskich ogrodzeń

Ogrodzenia to nie tylko drut, beton, stalowe przęsła i drewniane sztachety. Z socjologicznego punktu widzenia ogrodzenia stanowią ważny element w życiu społecznym. Dawniej, grodzono osady, grody, miasta. Pozostawanie w obrębie ogrodzenia dawało poczucie bezpieczeństwa, gdyż stanowiło ochronę przed dzikimi zwierzętami, agresywnymi sąsiadami. Dziś nie potrzebujemy już odgradzać się od sąsiadów ze względów bezpieczeństwa ale zwyczaj ten jest bardzo silnie zakorzeniony w naszej psychice.

W innych krajach zachodnich, szczególnie w amerykańskich miastach, a właściwie na ich przedmieściach posesje często nie są ogradzane płotami. Moda na posesje bez ogrodzeń także pojawia się w Polsce jednak większość posiadaczy domów woli wyodrębnione i ogrodzone działki. Zazwyczaj najbardziej urozmaicone elementy ogrodzenia znajdują się od strony frontowej działki, to oczywiste, ponieważ część wejściowa budynku to rodzaj wizytówki naszego domu.

Kargul podejdź no do płota! – słynny cytat z komediowego filmu Sami swoi – historia, dwóch zwaśnionych sąsiadów, którzy graniczyli ze sobą a ich zabawne dialogi odbywały się przez płot bo ogrodzenie to nie tylko drut, stal czy drewniane sztachety!

Zobaczcie Polskie ogrodzenia, które zdecydowanie nie są trafione kulą w płot!