10 sposobów na przedpokój, którego wszyscy będą zazdrościć

Chyba każdy z nas wie, jak ważne jest pierwsze wrażenie. Jeżeli pragniemy wywołać efekt „wow” u odwiedzających naszą rezydencję gości, nie możemy pozwolić sobie na ciemny przedpokój z niedopasowanymi meblami, tapetami, czy oświetleniem rodem z horroru , które być może było modne kilka dekad temu.

Bez względu na to, jak nazwiemy domową przestrzeń, do której wchodzi się zaraz po przekroczeniu progu – korytarz, przedpokój, hol, czy jeszcze inaczej – dyskusji nie podlega fakt, że miejsce to musi być piękne i praktyczne. Niestety, ale nie da się cały czas unikać wzrokiem tej przestrzeni. Powinna ona być miła dla oczu.

W niniejszym Katalogu Inspiracji przygotowaliśmy dla Was kilka prostych wskazówek, które – mamy nadzieję – pomogą Wam witać gości w wielkim stylu.