Siedziska do przedpokoju – 10 rozwiązań!

Siedziska do przedpokoju to próba wpasowania się w klimat wnętrza. Jeżeli, więc zdecydowaliśmy się na bieloną cegłę we wnętrzu, minimalistyczne oraz nowoczesne dodatki to pewnie zainteresuje nas też bardzo modny ostatnio trend na kreatywne wykorzystywanie palet. Obecnie tendencja ta jest tak silna, że właściwie prawie każdy mebel jesteśmy w stanie otrzymać z palet. Możemy go kupić, ale może równie dobrze go zrobić sami! Siedziska do przedpokoju to dobry pomysł na eksperymenty jest to bowiem bardzo użytkowe, ale także niezwykle reprezentatywne pomieszczenie w mieszkaniu. Tutaj siedzisko z palet zostało wykonane w ten sposób, że puste przestrzenie między paletami wykorzystano jako małe sprytne szufladki – a tego typu rozwiązań nigdy w przedpokoju za mało. Dla dopełnienia kompozycji dodano poduszki dekoracyjne na siedzisku, wieszak w prostej formie oraz nowoczesne lampy.