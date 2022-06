Niezwykłe pokoje dziewczęce!

Pokój dziewczęcy to pojęcie dość szerokie, pod tą nazwą mogą się przecież skrywać bardzo różne charaktery. Na pewno nie istnieje recepta na idealny pokój dziewczęcy – dla każdej dziewczyny będzie to miało za każdym razem inne znaczenie – inne obrazy, materiały i kolory każda z nas będzie miała w głowie. Istnieje jednak pewna grupa charakterystycznych cech, o których myślimy sobie, że są bardzo dziewczęce lub kobiece. Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej temu katalogowi cech i zastanowić się nad tym czy jest kompletny i czy może jednak uda nam się odkryć jakieś nowe oblicza miejsca, które tajemniczo uznajemy za pokój dziewczęcy. I właściwie co to znaczy – pokój dziewczęcy? Pokażemy Wam kilka pomysłów na to jak pokój dziewczęcy może wyglądać i co może się tam znaleźć. Czasami będzie skojarzenia będą oczywiste, a czasem mniej. Nie mniej jednak postaramy się o to, aby było interesująco!