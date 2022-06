Nowoczesne oświetlenie przedpokoju w 10 odsłonach!

Jak inaczej zaskoczyć gości? Oświetlenie przedpokoju kapeluszem to wystarczający sposób? My uważamy, że jest to całkiem ciekawa metoda. Kapelusz, który oświetla wieszaki to dobry, zabawny pomysł na oświetlenie przedpokoju, które będzie łączyć funkcję dekoracyjną oraz praktyczną. Zanim bowiem dotrzemy do punktu, w którym znajdziemy narzędzie włączające światło (kontakt) może minąć parę chwil, a po drodze zaatakować nas może co najmniej kilka par butów, stolik oraz wazon – nie warto ryzykować. Rozwiązaniem jest, więc zastosowanie ciepłego, delikatnego światła – coś na styl lampki nocnej, która umożliwi spokojną i dokładną orientację w przestrzeni. Poza tym dla osób lubiących poczucie humoru we wnętrzach, powiedzmy sobie to szczerze, lepszego połączenia nie ma.