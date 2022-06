Dom o ukrytej elegancji!

Parter domu przeznaczono na otwartą strefę dzienną. Zaaranżowano ją w stylu eklektycznym- elementy klasyczne łączą się z tymi nowoczesnymi, dając intrygującą i niesztampową całość. W głębi zlokalizowano kuchnię otwartą na jadalnię. Obszary te ulokowano na podwyższeniu, które wyróżnia je od strefy wypoczynkowej. Faliste, drewniane schody łączą ze sobą obie przestrzenie. Salon wyposażono w wygodne meble wypoczynkowe, zaaranżowane w taki sposób, aby zapewnić dużo miejsc do siedzenia, a także zagwarantować najbardziej komfortowe warunki do relaksu przed telewizorm. Kolorystyka pomieszczenia zdominowana została przez szarości i brązy. Zróżnicowane materiały, tekstylia o różnych teksturach czy oryginalne dodatki dekoracyjne czynią to wnętrze dynamicznym i ciekawym.