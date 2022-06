Liczy się pierwsze wrażenie – 6 wspaniałych drzwi do polskich domów!

To, co wyróżnia te drzwi już na pierwszy rzut oka, jest kolor. Odcienie niebieskiego idealnie wpasowują się bajeczny charakter projektu. Niestandardowy kolor wyróżnia pomysł na tle innych i sprawi, że każdy kto chociaż przejedzie obok domu, na pewno go zapamięta. Takie drzwi są niczym obietnica przejścia do innego, lepszego świata.