homify 360°: dom na klifie w Australii

Dla tych, którzy potrzebują porządnej dawki adrenaliny, by normalnie funkcjonować, jest to spełnienie marzeń; dla innych z kolei, zwłaszcza tych z lękiem wysokości, będzie to ziszczenie się najgorszych koszmarów. Bez względu na to, do której grupy się należy, obok tego projektu nie można przejść obojętnie- dom na klifie sprawia, że powiedzenie „życie na krawędzi” nabiera zupełnie innego znaczenia.

Projekt ten jest owocem pracy naszych Profesjonalistów z firmy Modscape. Stworzony został dla australijskiego małżeństwa, które zażyczyło sobie dom na południowo-zachodnim wybrzeżu Australii, w stanie Wiktoria, który byłby jak najbardziej połączony z oszałamiającą w tym regionie naturą. Czy można być bliżej natury, praktycznie wisząc na niej? Obejrzyjcie z nami z bliska ten zupełnie wyjątkowy dom!