Dom aka prawdziwa oaza relaksu!

Taras to nie wszystko, co ma do zaoferowania to miejsce. Zwróćcie uwagę na niezwykle pomysłowe rozwiązanie, które tyczy się łazienki. Nasi fachowcy specjalnie umieścili ją tuż obok sypialni, co pozytywnie wpływa na funkcjonalność całej przestrzeni. Obowiązkowym elementem tej strefy jest duża wanna, która z pewnością powinna zadowolić tych z Was, którzy są miłośnikami długich, gorących kąpieli.