Od pustej przestrzeni do stylowej kawalerki

Tym, co nadaje charakteru wnętrzom, są meble wykorzystano do ich wyposażenia. Mają one stylowy charakter i wyglądają, jakby zostały wyciągnięte z katalogu wnętrzarskiego z lat 60-tych. Ten tym mebli jest współcześnie niezwykle modny- designerzy projektują meble w takim właśnie stylu, a miłośnicy aranżacji wnętrz przeszukują sklepy z antykami i pchle targi w poszukiwaniu wyjątkowych perełek. W mieszkaniu tym wykorzystano je do stworzenia obszarów jadalni oraz uroczego kącika do czytania. Ujęcie to ukazuje nam także, jak jasne i pełne światła jest to wnętrz- wszytko to za sprawą dużych okien oraz stonowanej kolorystyki.