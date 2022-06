Dom na prowincji o czarującym wnętrzu

Są takie domy, które zdają się być rodem wyjęte z planu filmowego. Ten z dzisiejszego Katalogu Inspiracji z powodzeniem nadawałby się jako miejsce, gdzie kręci się filmy bazujące na powieściach Jane Austen. Jest to przepiękna rezydencja na angielskiej prowincji, która stylem zewnętrznej fasady, jak i klimatycznymi wnętrzami przeniesie nas do czasów XIX wiecznej arystokracji. Jeżeli należycie do fanów tego typu architektury, gdzie elegancja miesza się z odrobiną czaru i uroku, ten projekt z pewnością przypadnie Wam do gustu.