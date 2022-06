Rodzinny dom pełen bogactwa

Pokój dzienny jest zazwyczaj miejscem, w którym spędza się najwięcej czasu. Ponadto, salon stanowi wizytówkę w odniesieniu do charakteru i gustu gospodarza. Wszystko co powinno być zawarte w idealnym salonie znajdziemy dokładnie tutaj. Błędem było by jednak nie zwrócenie uwagi na piękne dekoracje, które sprawiają, że pokój nabiera gustownego charakteru.