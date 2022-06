Willa z marzeń, która inspiruje

Na podstawie zaprezentowanych powyżej pomieszczeń można wyrobić sobie wyobrażenie o stylu pozostałej części rezydencji, jednak nie do końca o jej układzie. Otwarty salon ze zdjęcia pięknie obrazuje cudowne dopasowanie do siebie wszystkich pozostałych obszarów i pomieszczeń. Klatka schodowa faluje z gracją niczym wahadło. Uwaga zatem na poręcz ze stali! W centralnym punkcie usytuowano stół. Idealnie, aby rozkwitło tu życie kulinarne. Obecni mieszkańcy to prawdziwi miłośnicy kuchni, więc na ich stole zawsze znajduje się coś specjalnego i smakowitego. W tle widzimy część wypoczynkową przeznaczoną do wielogodzinnej rodzinnej rekreacji. Dobór takiego, a nie innego oświetlenia kreuje w pomieszczeniu przyjemną atmosferę, która w pełni odpowiada mieszkańcom. I tym miłym akcentem niestety kończymy już naszą podróż po meksykańskiej rezydencji z marzeń.