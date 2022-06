Zasłony w kwiaty w 11 aranżacjach!

Zasłony to zdecydowanie najbardziej popularny pomysł na ozdoby okienne. Polska w przeciwieństwie do Holandii lubi prywatność. Holendrzy w co drugim domu nie posiadają zasłon. Dlaczego? Nie dlatego, iż oszczędzają. Taka jest i była tradycja. W Holandii „Bóg widzi wszystko”. A w Polsce? Wieczorem lubimy zasłonić zasłony by zachować to, co dzieje się w salonie dla nas, a nie koniecznie dla przechodniów. Nasze mamy dużą uwagę poświęcają na dekoracje okien, ponieważ okna to nasze wizytówki.

Choć podejście do zakryć okiennych się zmienia i zasłony mają wiele alternatyw, lub też w ogóle się ich pozbywamy to jednak nadal znajdzie się wśród nas olbrzymie grono wielbicieli zasłon i firan. Kwestia gustu czy wybierzemy zasłony w kwiaty, gładkie czy też nowoczesne zasłony w geometryczne wzory. Dziś skupimy się na zasłonach w kwiaty. Przed nami 11 inspiracji!