Niesamowita metamorfoza w nowoczesny loft

Poprzemysłowe przestrzenie z reguły są niefunkcjonalne i niewygodne, w końcu ich przeznaczenie było zupełnie inne. Otwarta, ogromna przestrzeń rodzi wiele komplikacji i zdaje się być kompletnie niefunkcjonalna, jednak nie dla ludzi z pomysłem i kreatywnym podejściem do życia. Brak izolacji akustycznej i termicznej spowodował konieczność ocieplenia i wygłuszenia przestrzeni, tak by stworzyć możliwie jak najbardziej komfortowe warunki do mieszkania. Projektanci uznali, że widoczne rury oraz pozostałe elementy pofabrycznej konstrukcji, mają swój urok, dlatego pozostawili je, przemalowali i zaaranżowali od nowa.