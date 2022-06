Wyzwanie- miniaturowe mieszkania!

Hasło: małe mieszkania! Coraz częściej decydować musimy się na wprowadzanie do małych apartamentów typu kawalerka czy studio, gdyż przestrzenie mieszkalne w mieście bardzo się w ostatnich latach skurczyły, a co więcej, wielu z nas po prostu nie stać na wynajęcie większego mieszkania. Nowoczesna myśl architektoniczna podąża za tym niepokojącym trendem i dostosowuje się do niego, czego owocem jest wysyp małych apartamentów, zwłaszcza w centrach dużych miast i metropolii.

Także pomieszczenia w mieszkaniach ulegają pomniejszeniu, co sprawia, że ich rozkład musi być wyjątkowo funkcjonalny, a aranżacja wnętrz nastawiona na aspekty praktyczne, zaoszczędzające przestrzeń.

W tym Katalogu Inspiracji pokażemy trzy bardzo małe mieszkania, będące wyzwaniem dla architektów, aby stworzyć w nich funkcjonalne przestrzenie do życia. Zobaczcie rezultaty tych architektonicznych wyzwań!