5 świetnie urządzonych małych mieszkań

Chociaż ponoć meblościanki odeszły już do lamusa, przeżyły swoją drugą młodość jakiś czas temu i znów zdążyliśmy o nich zapomnieć, to to rozwiązanie jest naprawdę wyjątkowe. Jeśli mieszkasz w wysokiej kawalerce, np. w starej kamienicy, to z pewnością takie pomysł przypadnie Ci do gustu. Łóżko górne jest praktycznie niewidoczne, zaś to na niższym poziomie można w różny sposób zaaranżować – nawet jako kanapę z wygodnym poduszkami. Pod tą konstrukcją znajdziemy pojemniki na przechowywanie, dzięki czemu maksymalnie wykorzystamy przestrzeń. Jeśli jest to pokój dziecięcy w Waszym domu, to z pewnością przyda się dodatkowe miejsce na rzeczy i zabawki dwójki dzieci!