TOP 9 – nowoczesne łazienki!

Proste połączenie kolorów – czerni i bieli, to klasyczna para wpasowująca się w każdy styl aranżacji wnętrz. Jest to też najprostsze rozwiązanie, ale to nie znaczy, że nudne! Taka łazienka nowoczesna jest tego najlepszym przykładem! Potrzeba trochę kreatywności i odwagi, by tak pomysłowo zaaranżować mozaikę na obudowie wanny i w pasie pod toaletą oraz pokusić się na nietypowy widok na… tapecie. Do tego drewno pod prysznicem, jednak nieprawdziwe, bo duże kafle ścienne imitujące ten szalenie modny materiał. Łazienka nowoczesna nie byłaby dokończona bez oryginalnej armatury pod prysznicem. Współczesna łazienka nowoczesna to coraz częściej także wybór natrysku bez brodzika, a z odpływem wbudowanym w podłogę. To trik, który oszczędza miejsce i redukuje rzeczy sprawiając, że wnętrze jest bardziej minimalistyczne i po prostu lepsze w utrzymaniu czystości. I o to chodzi! Aha, zapomnielibyśmy zapytać jak Wam się podoba taki niespotykany sedes w kształcie jaja?

