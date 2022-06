17 grilli i pieców na drewno, które pokochasz dla Twojego ogrodu!

Mały, składany grill to coś, co zawsze możemy wpakować do bagażnika i wyruszyć na działkę. W tym przypadku mamy grilla składanego, który jest przymocowany do kamiennej ściany – ma stałe miejsce, ale jeśli go nie używamy, wystarczy go złożyć i po kłopocie! Nie w każdym ogrodzie, czy na działce mamy taką możliwość, a jak wiadomo na małych działkach miejsce i przestrzeń są na wagę złota. To właśnie tam jedziemy odpocząć od zgiełku miasta lub małego mieszkania w bloku.