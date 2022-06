Top 5 tygodnia – powalające projekty domów i polskich kuchni!

Odpowiedź na pytanie, jak urządzić kuchnię, by była wygodna i praktyczna, wcale nie jest łatwa. Warto jednak wiedzieć, że wszystkie kuchenne czynności – gotowanie, zmywanie, przygotowywanie przetworów – mogą być lżejsze i sprawiać więcej radości, gdy kuchenna przestrzeń jest właściwie zaplanowana. Kolejne pytanie jest… jakie kuchnie lubimy my, Polacy? W jakich wnętrzach czujemy się najlepiej? Dziś przygotowaliśmy dla Was 6 cudownych kuchni, zaprojektowanych przez polskich projektantów, które zainspirują Was nie tylko funkcjonalnością ale także designem na światowym poziomie! Zobaczcie teraz 6 polskich aranżacji!