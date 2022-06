Sposoby na przyjemne… sprzątanie

Jak to bywa w wielu aspektach życia, także w przypadku sprzątania nastawienie okaże się kluczowe. Jeśli podejdziemy do niego z wisielczą miną, to prawdopodobnie z taką samą skończymy pracę. Potraktujmy je raczej jako zdrowy wysiłek fizyczny, który może przynieść satysfakcję. Sprzątanie jest doskonałą wymówką, aby włączyć głośną muzykę, w tym odgrzewane hity sprzed lat. Nikt nie może zarzucić nam złego gustu, w końcu potrzebujemy energii do sprzątania! W grupie raźniej, dlatego pozostałym domownikom także przydzielmy zadania do wykonania.