7 ogródków w skali mikro: tanie, małe i miłe dla oka

Jeśli dobrze przyjrzymy się powyższej fotografii, to odkryjemy, że po prawej stronie widać kawałek zaparkowanego samochodu. Elegancka rabata znajduje się tuż obok miejsca parkingowego… i bardzo dobrze! Każdy dostępny kawałek przestrzeni starajmy się wykorzystać, by wprowadzić zieleń do otaczającego nas środowiska. W tym przypadku postawiono na azjatycką prostotę, która doskonale komponuje się z dekoracjami ścian z naturalnych kamieni.